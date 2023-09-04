Коллегия Евразийской экономической комиссии 5 сентября утвердила актуализированный перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламента «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.

Как сообщает ЕЭК, перечень продукции обновлен в соответствии с ранее внесенными в техрегламент изменениями, затрагивающими область его применения, а также в связи с установлением требований к газобаллонному оборудованию.

В принятом документе для всех видов продукции установлены 10-значные коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД) – классификатора товаров, используемого при проведении таможенных операций в союзных странах. Исключены из перечня коды ТН ВЭД ЕАЭС, которые относятся к товарам, ввозимым для промышленной сборки моторных транспортных средств и товарам, на которые техрегламент перестал распространяться. Также перечень продукции дополнен отдельными кодами ТН ВЭД ЕАЭС для каждого наименования компонентов газобаллонного оборудования.

Документ ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности и применяется для таможенного администрирования.

Изменения в техрегламент Союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» внесены решением Совета комиссии № 167 от 17 октября 2022 года.