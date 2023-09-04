Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе-июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении и Кыргызстане (114,7% и 114,6% соответственно).

Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил от 31,9 тысячи сомов в Кыргызстане (28,3 тысячи российских рублей) до 70,2 тысячи рублей в России.