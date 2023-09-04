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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА В I ПОЛУГОДИИ 2023 ГОДА
14:59 04.09.2023
Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе-июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении и Кыргызстане (114,7% и 114,6% соответственно).
Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил от 31,9 тысячи сомов в Кыргызстане (28,3 тысячи российских рублей) до 70,2 тысячи рублей в России.
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