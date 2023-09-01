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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБАРУЖИЛ ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК В ИКРЕ «САНТА БРЕМОР»

14:51 01.09.2023 Россельхознадзор при проведении лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции выявил нарушения в товарах из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «...в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор» был обнаружен золотистый стафилококк», - говорится в сообщении.