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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБАРУЖИЛ ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК В ИКРЕ «САНТА БРЕМОР»
14:51 01.09.2023
Россельхознадзор при проведении лабораторных исследований проб импортируемой животноводческой продукции выявил нарушения в товарах из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«...в икре деликатесной с креветкой белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор» был обнаружен золотистый стафилококк», - говорится в сообщении.
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