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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В ЕАЭС СОЗДАДУТ ЗАРЯДНУЮ И СЕРВИСНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
14:21 29.08.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии 28 августа 2023 года приняла рекомендацию о создании и развитии зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта в государствах Евразийского экономического союза.
«Принятие данной рекомендации определяет дальнейшие подходы в работе по совместному развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в наших странах», – подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
По его словам, принятый документ предлагает государствам Союза акцентировать внимание на выстраивании кооперационного сотрудничества по ряду направлений, включенных в соответствующий перечень. Речь идет о стимулировании создания зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры, в том числе на международных транспортных коридорах и маршрутах в целях свободного передвижения транспортных средств по территориям государств-членов, организации производства оборудования для зарядной инфраструктуры.
Как сообщает ЕЭК, странам ЕАЭС рекомендовано разработать совместно с комиссией интерактивную карту развития (с указанием мест нахождения объектов) зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта на территориях государств-членов с дальнейшим ее размещением на информационном портале Союза.
Для обмена опытом между государствами-членами и рассмотрения возможности создания совместных проектов в этой сфере рекомендация включает ссылку на каталог проектов по развитию зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, уже реализуемых или планируемых к реализации в странах ЕАЭС.
«Объединение усилий и тесная кооперация государств-членов в этом направлении в конечном итоге будут способствовать популяризации электротранспорта, стимулированию инновационной деятельности, достижению целей климатической повестки», – подчеркнул Артак Камалян.
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