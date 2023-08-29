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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 3,4%
13:22 29.08.2023
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в июле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 3,4%, продукции растениеводства – на 7,2%, продукции животноводства – на 1%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции в Армении (на 22,7%), Беларуси (на 7,8%), Казахстане (на 4,7%) и в России (на 2,7%).
При этом в Кыргызстане зафиксирован прирост цен (на 2,7%).
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