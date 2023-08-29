Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в июле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 3,4%, продукции растениеводства – на 7,2%, продукции животноводства – на 1%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции в Армении (на 22,7%), Беларуси (на 7,8%), Казахстане (на 4,7%) и в России (на 2,7%).

При этом в Кыргызстане зафиксирован прирост цен (на 2,7%).