Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 25 августа текущего года повысило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и национальной валюте до «BB-» с «B+».

Как сообщается в пресс-релизе агентства, подтверждены краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз - «Стабильный».

Пересмотрена также оценка трансферта и конвертируемости Армении с «BB-» до «BB».

«Мы могли бы повысить рейтинги, если риски для финансовой стабильности, платежного баланса и финансовой стабильности Армении превысят наши текущие ожидания на фоне сильного роста ВВП и сдерживания геополитических рисков», - заявили аналитики S&P.

На 2023 год S&P прогнозирует рост экономики Армении на 7,5%.

«За исключением экстремальных сценариев, таких как новый прямой военный конфликт с Азербайджаном, перспективы экономического роста Армении в ближайшие годы останутся устойчивыми», - отмечают аналитики агентства и прогнозируют рост в среднем по 4% в год на 2024-2026 годы.