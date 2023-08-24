ОАО «Российские железные дороги» и Белорусская железная дорога (БЖД) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры в направлении портов российского Северо-Западного региона. Соглашение подписано 25 августа 2023 года в рамках XI международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов и главный инженер Белорусской железной дороги Сергей Новодворский.

Как сообщает пресс-служба РЖД, документ предполагает модернизацию и развитие участков инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для освоения перспективных объемов грузов, перевозимых по 9-му Общеевропейскому транспортному коридору.

Соглашение предусматривает рассчитанный до 2026 года план мероприятий. Каждая из сторон будет реализовывать проекты на своей территории.

В частности, план предусматривает развитие направления Новосокольники – Дно – Батецкая – Луга-I со строительством пяти разъездов. На участке Батецкая – Луга-I намечено техническое перевооружение сетей связи, на направлении Луга-I – Псков — строительство двух разъездов. Также в перспективе предполагается развитие железнодорожных подходов к многофункциональному перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка».

В Беларуси планируется усиление инфраструктуры и капитальный ремонт искусственных сооружений на направлении от станции Жлобин до границы с Россией. Кроме того, стороны совместно проработают вопрос электрификации линии от Жлобина до станции Луга-I.