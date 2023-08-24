Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

«Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах», - говорится в сообщении.

Ставка на уровне 16,75% действовала с 6 декабря 2022 года. По итогам плановых пересмотров в январе, феврале, апреле, мае и июле Нацбанк сохранял ее на этом же уровне.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 6 октября 2023 года.