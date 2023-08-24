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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ СТАНЦИЯ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НА СТРОЯЩЕМСЯ СИНХРОТРОНЕ СКИФ
17:11 24.08.2023
В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») планируется создание российско-белорусской станции «Бел-СИ». Об этом сообщил во время форума "Технопром-2023" директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.
Академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Сергей Щербаков подтвердил, что на станции может проводиться комплекс исследований в интересах реального сектора экономики, в частности, в области станкостроения, материаловедения и космической отрасли, проводится дополнительное изучение созданного белорусскими учеными натрий-графенового аккумулятора и т.д.
ЦКП «СКИФ» - проект класса "мегасайенс", который строится в новосибирском наукограде Кольцово. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.
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