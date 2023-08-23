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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В ЕАЭС РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР
17:46 23.08.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа утвердила Классификатор случаев непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин.
Как сообщает ЕЭК, он разработан таможенным блоком комиссии и органами стран ЕАЭС для выполнения положений Порядка заполнения транзитной декларации. Вступит в силу 1 октября 2023 года.
Документ позволит автоматизировать обработку сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, таможенных пошлин, специальных пошлин, антидемпинговых пошлин и компенсационных пошлин.
Классификатор будет включен в решение комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».
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