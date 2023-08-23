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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
КЫРГЫЗСТАН НАМЕРЕН ИМПОРТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ БЕЛАРУСИ
16:32 23.08.2023
Кыргызстан прорабатывает вопрос о поставках электроэнергии из Беларуси. Об этом во время заседания Энергетического совета СНГ сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.
Министр отметил, что Беларусь скоро запускает второй блок атомной станции. У них профицит электроэнергии.
«Будем разговаривать, как они могут транспортировать электроэнергию в другие страны, нам, в Казахстан и Узбекистан», - сказал Таалайбек Ибраев.
На сегодня Кыргызстан импортирует электроэнергию из Туркменистана, России и Казахстана.
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