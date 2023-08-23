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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЕЭК ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ B2G ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
11:52 23.08.2023
На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 22 августа утверждены правила взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) в трансграничных B2G (Business-to-Government) взаимодействиях на территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, решение будет способствовать упрощению трансграничного взаимодействия и повышению эффективности ведения бизнеса в ЕАЭС.
Ранее коллегия ЕЭК определила 14 сфер, которые в первоочередном порядке требуют обеспечения признания ЭЦП в трансграничных B2G взаимодействиях.
С внедрением новых правил компании, работающие в разных странах Евразийского экономического союза, смогут использовать одну и ту же ЭЦП для взаимодействия с государственными органами. Это значит, что не будет необходимости получать отдельные ЭЦП для каждой страны, что значительно упростит процесс и снизит административные расходы.
«Фактически правила, нацеленные на регулирование взаимодействий типа B2G, создают основу для обеспечения оказания межгосударственных услуг в электронном виде. Можно сказать, что это наш первый подход к организации межгосуслуг», - подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.
В долгосрочной перспективе это решение будет способствовать развитию трансграничной торговли и интеграции в ЕАЭС. Реализация новых правил потребует доработки доверенных третьих сторон ЕЭК и государств-членов, созданных первоначально только для межгосударственного G2G (Government-to-Government) взаимодействия. Выполнение основных работ запланировано уже в этом году.
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