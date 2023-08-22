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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ГОСУДАРСТВА ЕАЭС БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПЛЕМЕННОЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ПО НОВЫМ МЕТОДИКАМ


16:58 22.08.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии 22 августа внесла изменения в методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.

Как сообщает ЕЭК, нормативно-правовой акт разработан по инициативе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Решение дополняет перечень селекционируемых признаков крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, а также порядок их измерения и детализации процесса оценки племенной ценности с учетом рекомендаций Международного комитета по учету животных (ICAR). К ранее включенным в методику селекционируемым признакам молочной продуктивности (удой, молочный жир и молочный белок) добавлены селекционируемые признаки экстерьера (18 признаков), воспроизводительной способности (6 признаков), здоровья вымени (содержание соматических клеток).

Кроме того, методика дополнена порядком определения племенной ценности молодняка и нетелей, порядком расчета частных индексов и их весовых коэффициентов, а также комплексного индекса племенной ценности молочного скота.

«Изменения позволят всесторонне и в полном объеме определить племенную ценность животных по признакам, оказывающим наибольшее влияние на экономическую эффективность производства молочной продукции, – отметил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян. – В целом использование современных методов оценки и прогнозирования племенной ценности в животноводстве ЕАЭС повысит генетический потенциал животных, увеличит производство конкурентоспособной племенной продукции, снизит зависимость от импорта и увеличит взаимные поставки».

Переходный период, необходимый для внедрения новых методов в процессы производства племенной продукции, был продлен в марте этого года до конца 2024 года. После этого в реестры учета племенных животных (базы данных) государств ЕАЭС, племенные свидетельства (паспорта, сертификаты) животных будут вноситься результаты оценки племенной ценности, определенные в соответствии с новыми методиками.

Решение коллегии, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на развитие и эффективность племенного животноводства в странах Евразийского экономического союза.
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