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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПРИНЯЛИ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМНЫХ СТАЖИРОВОК


15:08 22.08.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 22 августа поддержала программу повышения квалификации исследователей, включая магистрантов и аспирантов, и рекомендовала странам Евразийского экономического союза учитывать ее при организации стажировок в научных организациях и вузах.

Как сообщает ЕЭК, объединение усилий стран ЕАЭС для стимулирования проведения совместных научно-исследовательских работ предусмотрено Стратегией-2025. Ранее коллегия ЕЭК провела мониторинг и анализ национальных программ повышения квалификации исследователей и направила в государства-члены предложения по совместной программе, которые были поддержаны.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, ожидается, что главным результатом программы станет увеличение прорывных технологий, открытий и перспективных разработок за счет продвижения результатов исследований на рынок ЕАЭС. Финансирование программы будет осуществляться государствами Союза в рамках соответствующих нацпрограмм.

Программа повышения квалификации включает характеристику текущего состояния сферы науки, образования и научного потенциала в государствах-членах, приоритеты научно-образовательного развития и формы финансирования программы, перечень научных организаций и вузов, реализующих программу, а также форму повышения квалификации. Перечень вузов, участвующих в программе, будет регулярно обновляться.

«От развития науки и внедрения новейших инновационных разработок напрямую зависит создание совместных производственных и технологических комплексов в передовых отраслях экономики, поэтому так важно совместно наращивать кадровый потенциал и создавать возможности для самореализации исследователей в ЕАЭС», - сказал Сергей Глазьев.

Программа повышения квалификации исследователей посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов опубликована на сайте ЕЭК.
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