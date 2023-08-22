Армения вводит временный запрет на ввоз и вывоз продукции с добавлением ртути. Соответствующее постановление приняло правительство республики от 11 августа 2023 г. № 1341-Н, которым установлен перечень запрещенной для вывоза из Армении и ввоз в республику продукции с добавлением ртути (постановление № 1341-Н).

Таким образом, сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, Армения в одностороннем порядке с 12 августа 2023 года до 12 февраля 2024 года ввела временные меры нетарифного регулирования в отношении продукции с добавлением ртути, согласно установленному перечню.

В связи с этим таможенными органами Беларуси в период действия постановления № 1341-Н не допускается:

вывоз «продукции с добавлением ртути», происходящей с территории Республики Армения, согласно установленному перечню, без лицензии, выданной уполномоченным органом Республики Армения;

ввоз «продукции с добавлением ртути» согласно установленному перечню, предназначенной для Республики Армения, без лицензии, выданной уполномоченным органом данного государства-члена ЕАЭС.

При этом государства-члены ЕАЭС, не применяющие временную меру, предпринимают необходимые усилия, направленные на недопущение ввоза соответствующих товаров на территорию государства-члена, применившего временную меру.