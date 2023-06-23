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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК РАЗРАБОТАЕТ ЦИФРОВУЮ КАРТУ ГОСЗАКУПОК В СТРАНАХ ЕАЭС


15:44 23.06.2023

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработает цифровую карту государственных закупок в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот вопрос обсуждался на совещании высокого уровня с участием представителей госорганов стран Евразийского экономического союза, наделенных полномочиями в сфере государственных закупок.

Как сообщает ЕЭК, участники обсудили вопросы цифровизации закупочного процесса и хода реализации Перечня мер по полноценной цифровизации госзакупок в странах ЕАЭС, принятого распоряжением Коллегии ЕЭК в августе прошлого года.

Стороны договорились сократить минимальные сроки подачи заявок на участие в конкурсе и аукционе, а также расширить перечень способов закупок, предусмотрев новый – из электронного магазина (каталога).

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Бахыта Султанова, важно закрепить в договоре о Союзе нормы, регулирующие закупочный процесс в цифровом формате, а также прийти к единому понятийному аппарату для максимального сближения национальных законодательств в сфере госзакупок стран ЕАЭС с правом Союза.

Представители уполномоченных госорганов одобрили инициативу комиссии о разработке цифровой карты госзакупок в странах ЕАЭС, которую планируется разработать и разместить на сайте комиссии.

Предполагается, что карта будет содержать информацию об общей стоимости заключенных контрактов в странах ЕАЭС, в том числе с детализацией по каждой стране-участнице, доле поставщиков и доле приобретенных товаров из Союза и третьих стран.

Для информативности карты стороны поддержали предложение ЕЭК о расширении статистики по государственным закупкам, которую страны предоставляют комиссии.
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