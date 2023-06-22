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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ВСТУПИЛО В СИЛУ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ТРАНЗИТЕ
10:29 23.06.2023
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 19 июня 2023 года вступило в силу соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, подписанное 19 апреля 2022 г.
Как сообщает ЕЭК, соглашение направлено на развитие в Евразийском экономическом союзе гарантийных механизмов и снижение финансовой нагрузки на бизнес при совершении транзитных перевозок в рамках ЕАЭС, в том числе в условиях использования современных информационных технологий и электронного документооборота.
Реализация соглашения позволит лицам, участвующим в таможенном транзите и отвечающим условиям соглашения, предоставлять финансовые гарантии в меньшем, чем сейчас, размере.
Одновременно соглашение дает дополнительный импульс для развития института поручительства, как одного из способов обеспечения, через определение условий признания поручителей национальными гарантами и установление для них более комфортных условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых гарантий при транзите.
Эти два направления в совокупности позволят снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности, совершающих транзитные перевозки, делая тем самым транзитную систему Союза более привлекательной и конкурентоспособной.
Соглашение стало одним из элементов единой транзитной системы.
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