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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРИСТУПИЛА К РАЗРАБОТКЕ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
10:29 22.06.2023
Под председательством заместителя директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Григора Оганяна состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию порядка совершения таможенных операций в 21 июня отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений.
Как сообщает ЕЭК, на заседании эксперты обсудили практические аспекты применения формы декларации на экспресс-грузы в рамках реализации в Евразийском экономическом союзе пилотного проекта в области внешней электронной торговли.
Эксперты также приступили к обсуждению подходов при разработке нового нормативного акта Комиссии, определяющего форму декларации на товары электронной торговли и порядок ее заполнения, в связи с предполагаемыми изменениями в Таможенном кодексе ЕАЭС.
Представители комиссии также проинформировали участников заседания о завершающей стадии разработки Порядка внесения изменения в декларацию на экспресс-грузы, что позволит создать четкий алгоритм действий как таможенных органов, так и участников ВЭД, и в целом завершить формирование современной нормативной правовой базы по таможенному декларированию экспресс-грузов.
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