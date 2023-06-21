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ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В КАЗАХСТАНЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9,3%


14:39 21.06.2023

Объем розничной торговли за январь-май 2023 г. составил 6 107,4 млрд тенге, что на 9,3% больше уровня соответствующего периода 2022 г.

Как сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, розничная реализация товаров торгующими предприятиями составила 4 588,7 млрд тенге, что на 12,8% больше уровня соответствующего периода 2022 г.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 28,2%, непродовольственных товаров – 71,8%.

Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих моторное топливо, автомобили, одежду, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, продукты питания, напитки и табачные изделия, обувь, косметические товары и туалетные принадлежности, электрические бытовые приборы.

На 1 июня 2023 г. объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1551,4 млрд тенге, в днях торговли – 73 дня (на 1 июня 2022 г. объем товарных запасов в розничной торговле составил 1151,8 млрд тенге, в днях торговли –65 дней).

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-мае 2023 г. приходится на города Алматы (31,4%) и Астана (12,2%), а также Карагандинскую (7,7%) и Восточно-Казахстанскую (6,3%) области.
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