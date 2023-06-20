ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРАВИЛА УКАЗАНИЯ СВЕДЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ В ЕАЭС УПРОЩАЮТСЯ


12:35 21.06.2023

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 20 июня принято решение, упростившее заполнение декларации на товары при предварительном, неполном и периодическом таможенном декларировании, а также при декларировании товаров, выпущенных до подачи декларации.

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза предусмотрены особенности декларирования и выпуска товаров, которые упрощают эти таможенные операции в определенных случаях. Для их надлежащей практической реализации необходимы соответствующие правила указания сведений в декларации.

Как сообщает ЕЭК, решением коллегии определены особенности заявления сведений в девяти графах декларации, в том числе предоставлена возможность не указывать ряд сведений, включая сведения о получателе товаров, их местонахождении и транспортных средствах в определенных случаях.

«Внесение изменений позволит расширить практику применения предварительного, неполного и периодического таможенного декларирования и упростить перемещение товаров, декларируемых с применением вышеуказанных особенностей», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Союза формы таможенной декларации и порядки их заполнения определяются комиссией. Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257. Особенности декларирования товаров предусмотрены статьями 114, 115 и 116 Таможенного кодекса Союза, а особенности выпуска до подачи декларации на товары – статьей 120 Кодекса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
валюта курс
EUR 3.2589
USD 2.9830
RUB 3.5555
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9830 -0.0016
RUB 3.5555 -0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2470 3.2560
USD 2.9750 2.9840
RUB 2.7000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0929
EUR/RUB 90.7000 118.7000
USD/RUB 83.2000 108.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте