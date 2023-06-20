На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 20 июня принято решение, упростившее заполнение декларации на товары при предварительном, неполном и периодическом таможенном декларировании, а также при декларировании товаров, выпущенных до подачи декларации.

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза предусмотрены особенности декларирования и выпуска товаров, которые упрощают эти таможенные операции в определенных случаях. Для их надлежащей практической реализации необходимы соответствующие правила указания сведений в декларации.

Как сообщает ЕЭК, решением коллегии определены особенности заявления сведений в девяти графах декларации, в том числе предоставлена возможность не указывать ряд сведений, включая сведения о получателе товаров, их местонахождении и транспортных средствах в определенных случаях.

«Внесение изменений позволит расширить практику применения предварительного, неполного и периодического таможенного декларирования и упростить перемещение товаров, декларируемых с применением вышеуказанных особенностей», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Союза формы таможенной декларации и порядки их заполнения определяются комиссией. Порядок заполнения декларации на товары утвержден решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257. Особенности декларирования товаров предусмотрены статьями 114, 115 и 116 Таможенного кодекса Союза, а особенности выпуска до подачи декларации на товары – статьей 120 Кодекса.