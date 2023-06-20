Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести запрет на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза ряда видов млекопитающих отряда китообразных.

Как сообщает ЕЭК, соответствующие изменения внесены в решение коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

«Комиссия оперативно реагирует на имеющиеся вызовы и предпринимает шаги, направленные, в том числе, на охрану окружающей среды и сохранение популяции редких видов животных в странах ЕАЭС. В данном случае речь идет о китах, дельфинах и морских свиньях», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он пояснил, что в настоящий момент вывоз китообразных осуществляется на основании разрешения (сертификата), выдаваемого уполномоченным органом государства-члена Союза. Однако действующий порядок не позволяет в полной мере обеспечить контроль за сохранностью указанных объектов животного мира.

Принятое решение позволит избежать случаев, подобных тому, что произошел несколько лет назад и получил название «китовая тюрьма»: прикрываясь выловом китообразных для научно-просветительских целей, животных хотели продать в зарубежные океанариумы.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.