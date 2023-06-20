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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ПРИНЯЛА ПОРЯДОК КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
16:19 20.06.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла Порядок калибровки средств измерений.
Как сообщает ЕЭК, порядок калибровки средств измерений является десятым, завершающим документом по проведению метрологических работ, разработка которых предусмотрена договором о Евразийском экономическом союзе. С принятием этого акта полностью реализовываются положения договора о ЕАЭС в данной сфере.
Порядком устанавливаются согласованные общие подходы к организации калибровки, которые приняты в международной практике и обеспечивают метрологическую прослеживаемость, а также процедуры и требования к оформлению ее результатов.
Подходы к отнесению калибровки к обязательной либо добровольной сфере метрологических работ в законодательствах государств-членов Союза различны.
Это различие было учтено при разработке и согласовании проекта: в случае, если это предусмотрено национальным законодательством – положения документа предусматривают возможность добровольного проведения калибровки в странах ЕАЭС.
Порядок позволит обеспечить реализацию в государствах-членах механизмов взаимного признания результатов калибровки. Теперь предстоит внести соответствующие изменения в Правила взаимного признания. В результате проведенных работ предприниматели союзных государств смогут не проводить повторную калибровку средств измерений в каждой из стран Союза, тем самым сократив финансовые издержки.
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