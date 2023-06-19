Литовские таможенники в пункте "Лаворишкес" перехватили 943 тыс. пачки сигарет белорусского производства и стоимостью €3,854 млн. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Криминальную таможенную службу Литвы.

Водитель грузового автомобиля, въезжающего в Литву, утверждал, что едет транзитом в Польшу и везет 20 тонн строительного материала для строительства крыш.

Но автомобиль отправили на рентген. Там выяснилось, что водитель солгал и большую часть груза составляло огромное количество пачек сигарет.