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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 2,4%


14:31 16.06.2023

В январе-мае 2023 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 102,4%. Об этом сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам страны.

"За этот период произведено промышленной продукции на сумму 18,789 трлн тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 8,791 трлн тенге (46,8% от общего объема), в обрабатывающей - на 8,673 трлн тенге (46,2%) ", - говорится в сообщении.

Рост производства наблюдался в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,3%, обрабатывающей промышленности - на 3,3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,2%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,1%.

В горнодобывающей промышленности производство увеличилось за счет роста добычи сырой нефти (на 2,4%), природного газа (на 1,3%), руд, кроме железных (на 3,1%), прочих полезных ископаемых (на 20%).

В обрабатывающей промышленности рост отмечен в производстве продуктов питания - на 6,5%, напитков - на 5,8%, продуктов нефтепереработки - на 4,2%, резиновых и пластмассовых изделий - на 7,7%, прочей неметаллической минеральной продукции - на 4,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 11,1%, машиностроении - на 31,9%.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, городах Астана и Шымкент.
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