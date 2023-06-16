|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 2,4%
14:31 16.06.2023
В январе-мае 2023 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 102,4%. Об этом сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам страны.
"За этот период произведено промышленной продукции на сумму 18,789 трлн тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 8,791 трлн тенге (46,8% от общего объема), в обрабатывающей - на 8,673 трлн тенге (46,2%) ", - говорится в сообщении.
Рост производства наблюдался в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,3%, обрабатывающей промышленности - на 3,3%, снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,2%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 7,1%.
В горнодобывающей промышленности производство увеличилось за счет роста добычи сырой нефти (на 2,4%), природного газа (на 1,3%), руд, кроме железных (на 3,1%), прочих полезных ископаемых (на 20%).
В обрабатывающей промышленности рост отмечен в производстве продуктов питания - на 6,5%, напитков - на 5,8%, продуктов нефтепереработки - на 4,2%, резиновых и пластмассовых изделий - на 7,7%, прочей неметаллической минеральной продукции - на 4,1%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 11,1%, машиностроении - на 31,9%.
Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, городах Астана и Шымкент.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 16.06.2023
Конвертация в банках
на 16.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте