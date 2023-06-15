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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАЛИ ВОЕННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ РОССИИ
11:32 16.06.2023
Следственный комитет РФ создал в Беларуси военный следственный отдел с дислокацией российских военных на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.
«В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории», - говорится в сообщении.
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