СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО ВЫРОСЛО ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2023 ГОДА

16:13 14.06.2023 В январе-апреле 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 100,9% к уровню января-апреля 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался во всех государствах-членах: в Кыргызстане – на 4,6%, Казахстане – на 3,5%, Армении – на 2,4%, Беларуси – на 2,3% и России – на 0,6%.