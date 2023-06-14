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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ВЫРОСЛО ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕАЭС В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2023 ГОДА
16:13 14.06.2023
В январе-апреле 2023 года производство промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе составило 100,9% к уровню января-апреля 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался во всех государствах-членах: в Кыргызстане – на 4,6%, Казахстане – на 3,5%, Армении – на 2,4%, Беларуси – на 2,3% и России – на 0,6%.
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