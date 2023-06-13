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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССИЯ УСТРАНИЛА ПРЕПЯТСТВИЕ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК ДЛЯ СТРАН ЕАЭС


10:18 14.06.2023

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 13 июня рассмотрен вопрос об устранении Российской Федерацией препятствия с признаками барьера в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в ноябре 2021 года о препятствии с признаками барьера в комиссию сообщил Казахстан. На момент обращения в российском законодательстве был закреплен один из обязательных предусмотренных договором о Союзе способов обеспечения заявки на участие в госзакупках – банковская гарантия. Вместе с тем, согласно праву Союза, государства-члены должны предусмотреть в национальном законодательстве не менее двух способов обеспечения заявки.

Комиссия провела работу в соответствии с методологией квалификации препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также обратилась в Суд Союза за консультативным заключением.

В результате совместных конструктивных действий 1 июня 2023 года в Российской Федерации вступило в силу постановление № 579, в полной мере отвечающее положениям договора о ЕАЭС в части обеспечения заявки на участие в госзакупках.

«Данный кейс лишний раз доказывает высокую эффективность «мягкого права» при устранении препятствий на внутреннем рынке Союза. Исчерпывающее расследование, обращение в Суд ЕАЭС и проинтеграционные действия Российской Федерации позволили устранить препятствие с признаком барьера меньше чем за шесть месяцев. Комиссия при рассмотрении этого вопроса фактически обошлась без юридической фиксации барьера», – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.
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