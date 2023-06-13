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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УТВЕРДИЛА ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ГРУЗОВ


17:53 13.06.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок заполнения корректировки декларации на товары для экспресс-грузов в отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в странах Евразийского экономического союза пилотного проекта в области внешней электронной торговли.

Как сообщает ЕЭК, таможенное декларирование товаров электронной торговли в рамках эксперимента осуществляется с применением декларации на товары для экспресс-грузов, заполняемой в соответствии с ранее утверждёнными решениями коллегии комиссии.

Принятый акт комиссии направлен на совершенствование нормативной правовой базы для полноценной реализации в государствах-членах пилотного проекта в области внешней электронной торговли.

«Заполнение корректировки таможенной декларации будет востребовано в случаях применения предварительного таможенного декларирования, а также при необходимости корректировки ранее заявленных сведений», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.
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