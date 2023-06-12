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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ В ЕАЭС ПОДВЕДУТ ДО КОНЦА 2023 ГОДА


10:50 13.06.2023

Члены Евразийского межправительственного совета рассмотрели ход реализации экспериментов по применению электронных навигационных пломб. Их итоги решено подвести в конце текущего года.

Как сообщает ЕЭК, 6 июня нынешнего года стартовал эксперимент по применению навигационных пломб в отношении товаров взаимной торговли, перевозимых железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта. В новом проекте принимают участие Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Эксперимент проводится для подготовки сторон и участников внешнеэкономической деятельности к практической реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, которое вступило в силу 3 апреля этого года.

Перевозчики участвуют в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

Кроме того, с 13 февраля этого года осуществляется эксперимент по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь и убывающих с территории Российской Федерации. В связи с успешной реализацией этого эксперимента срок его проведения, запланированный изначально до 30 июня 2023 года, продлен до конца года.

Отработка технологии применения навигационных пломб в рамках проводимых экспериментов позволит уже с января 2024 года плавно приступить к применению навигационных пломб в отношении отдельных категорий товаров (алкоголь, табачные изделия и санкционная продукция) на всей территории Евразийского экономического союза.

Евразийская экономическая комиссия на постоянной основе оказывает сторонам необходимое оперативное содействие по вопросам, возникающим при организации экспериментов.
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