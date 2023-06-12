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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ЗА 4 МЕСЯЦА 2023 ГОДА ВЫРОСЛО НА 3,1%
13:06 12.06.2023
В январе-апреле 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий по сравнению с январем-апрелем 2022 года увеличилось на 3,1%.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Беларуси – на 3,7%, Казахстане – на 3,6%, России – на 3%, Кыргызстане – на 2% и Армении – на 0,8%.
В частности, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,7%, молока – на 3,7%, яиц – на 2,4%.
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