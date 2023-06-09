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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА НА 8,1%


10:38 12.06.2023

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец апреля 2023 года составила 938,2 тысячи человек.

Как сообщает ЕЭК, количество безработных по сравнению с аналогичной датой 2022 года сократилось на 8,1%.

Таким образом, безработные составляют 1% от численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.
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