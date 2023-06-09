СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА НА 8,1%

10:38 12.06.2023 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец апреля 2023 года составила 938,2 тысячи человек. Как сообщает ЕЭК, количество безработных по сравнению с аналогичной датой 2022 года сократилось на 8,1%. Таким образом, безработные составляют 1% от численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 1,1%.