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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕАЭС ПЕРЕХОДИТ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В МОРСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
16:21 09.06.2023
Евразийский межправительственный совет на заседании в Сочи 8 июня утвердил план по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Евразийского экономического союза на 2023-2025 годы.
Как сообщает ЕЭК, по результатам первого этапа развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств в 2021-2022 годах проведен анализ права Союза и национальных стратегий государств-членов, международного опыта и текущей ситуации по применению цифровых технологий в морских пунктах пропуска.
План на 2023-2025 годы включает пять мероприятий, основанных на результатах первого этапа. Так, планируется полностью перейти на электронный документооборот и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска и обеспечить унификацию данных в рамках электронного документооборота.
«Отказ от использования документов на бумажном носителе создаст условия для бесшовных перевозок через морские порты, что в свою очередь повысит эффективность транспортных коридоров и маршрутов», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
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