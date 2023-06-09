Евразийский межправительственный совет на заседании в Сочи 8 июня утвердил план по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Евразийского экономического союза на 2023-2025 годы.

Как сообщает ЕЭК, по результатам первого этапа развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств в 2021-2022 годах проведен анализ права Союза и национальных стратегий государств-членов, международного опыта и текущей ситуации по применению цифровых технологий в морских пунктах пропуска.

План на 2023-2025 годы включает пять мероприятий, основанных на результатах первого этапа. Так, планируется полностью перейти на электронный документооборот и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска и обеспечить унификацию данных в рамках электронного документооборота.

«Отказ от использования документов на бумажном носителе создаст условия для бесшовных перевозок через морские порты, что в свою очередь повысит эффективность транспортных коридоров и маршрутов», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.