Соглашение о создании консорциума институтов развития Евразийского экономического союза подписано в рамках Евразийского межправительственного совета 8 июня в Сочи.

Как сообщает ЕЭК, консорциум институтов развития создан без образования юридического лица с целью объединения усилий по развитию евразийской экономической интеграции, содействию экономическому росту государств Евразии и повышению инвестиционной активности в регионах.

В консорциум вошли Центр стратегического развития Республики Армения, Национальный институт стратегических исследований при президенте Кыргызстана и Агентство стратегических инициатив (Российская Федерация).

«Совместная работа институтов развития ЕАЭС в формате консорциума позволит им обмениваться лучшими наработками и формировать общие методологические принципы инвестиционной деятельности в регионах. Уверен, что благодаря работе консорциума в регионах ЕАЭС улучшится инвестиционный климат, будут активнее развиваться кооперационные связи, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики и социальной сферы в странах Союза», - отметил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

О своей заинтересованности в сотрудничестве с консорциумом также заявили институты развития Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

Вопрос создания института развития в рамках ЕАЭС был инициирован Кыргызстаном в 2018 году и концептуально отражен в декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (принята на заседании Высшего Евразийского экономического совета 6 декабря 2018 года) и стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (пункт 6.1.8, утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года №12).