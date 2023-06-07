Таджикистан не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом заявил начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади.

Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который во время своего недавнего визита в Таджикистан выразил надежду, что республика в ближайшее время «определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС».

По словам Самади, вопрос присоединения Таджикистана к организации не обсуждали ни на встрече с президентом Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с главой МИД Сироджиддином Мухриддином.

Он подчеркнул, что вопрос о присоединении к ЕАЭС не стоит на повестке дня.

«В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций», – отметил Самади.