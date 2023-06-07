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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТАДЖИКИСТАН НЕ НАМЕРЕН ВСТУПАТЬ В ЕАЭС
10:21 08.06.2023
Таджикистан не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом заявил начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади.
Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который во время своего недавнего визита в Таджикистан выразил надежду, что республика в ближайшее время «определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС».
По словам Самади, вопрос присоединения Таджикистана к организации не обсуждали ни на встрече с президентом Эмомали Рахмоном, ни на переговорах с главой МИД Сироджиддином Мухриддином.
Он подчеркнул, что вопрос о присоединении к ЕАЭС не стоит на повестке дня.
«В ходе встреч в Душанбе акцент был сделан исключительно на вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, региональной безопасности, а также на взаимодействии двух стран в рамках международных организаций», – отметил Самади.
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