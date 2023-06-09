По итогам I квартала 2023 года в странах Евразийского экономического союза отмечается снижение задолженности юридических лиц по кредитам в иностранной валюте и рост задолженности по кредитам в национальной валюте относительно аналогичного периода 2022 года.

Как сообщает ЕЭК, в текущем году снижение стоимости кредитования зафиксировано только в Беларуси – 9,75% (- 0,25 п.п.) Другие национальные (центральные) банки не меняли ставки: в Армении (10,75%), Казахстане (16,75%) и Кыргызстане (13%) сохранены ставки с декабря 2022 года, в России (7,5%) – с сентября 2022 года.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам за I квартал 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в Беларуси на 10% и Кыргызстане – на 35%.

Сокращение предоставленных бизнесу кредитов составило в Армении 1%, Казахстане – 60%, России – 12%.