Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Беларуси прекратить поставки запрещенной кормовой продукции из Европы, США и Канады в Россию через маркетплейсы и почтой.

Как сообщает ведомство, в настоящее время приостановлен ввоз в Россию кормов для мелких домашних животных, за некоторыми исключениями, из следующих стран: Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, США, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Чехия, Эстония, Болгария, Франция, Италия.

Вместе с этим Россельхознадзор фиксирует открытые предложения о реализации запрещенных кормов и кормовых добавок для домашних животных гражданам через крупные интернет-магазины, такие как Wildberries и «Озон». При этом предложения о покупке в основном поступают с торговых интернет-площадок Беларуси.

«Указанная кормовая продукция поступает на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов, то есть без подтверждения качества и безопасности», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор утверждает, что на протяжении трех лет при проведении мониторинга многократно выявлял несоответствия в кормах и кормовых добавках европейских производителей – несоответствие заявленного на упаковке состава реальному, присутствие незарегистрированных ГМО-линий.

В ходе проведенных инспекций предприятий-производителей кормов для домашних животных установлено, что при производстве кормов не выдерживается необходимая температурная обработка сырья, из которого изготавливается корм, что, в свою очередь, несет риск заноса в Россию инфекционных заболеваний животных, широко распространенных в Европе.

В кормах зачастую отсутствует заявленный компонент или производится его замена на более дешевое сырье. Это подтверждают как лабораторные исследования ввозимой продукции, так и инспекции Россельхознадзора. Так, во время проверок 2021-2023 годов установлено, что при производстве вместо декларируемого мясного сырья используется пухо-перьевая мука, а вместо кролика - мясокостная мука с неизвестным составом.

«При производстве кормов для животных бесконтрольно используются ароматизаторы, красители и другие вспомогательные элементы», - утверждает Россельхознадзор.

Что касается безопасности и качества используемого сырья, то во время инспекции выявлялись факты использования сырья неизвестного происхождения, с истекшими сроками годности. Кроме этого, ряд европейских предприятий не осуществляет контроль за остатками антибактериальных и других лекарственных средств в используемом сырье.

В качестве растительных ингредиентов часто применяется сырье с содержанием ГМО.