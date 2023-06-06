ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПОПРОСИЛ ВЕТСЛУЖБУ БЕЛАРУСИ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ ЗАПРЕЩЕННОЙ КОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ И ПОЧТОЙ


11:31 07.06.2023

Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Беларуси прекратить поставки запрещенной кормовой продукции из Европы, США и Канады в Россию через маркетплейсы и почтой.

Как сообщает ведомство, в настоящее время приостановлен ввоз в Россию кормов для мелких домашних животных, за некоторыми исключениями, из следующих стран: Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, США, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Чехия, Эстония, Болгария, Франция, Италия.

Вместе с этим Россельхознадзор фиксирует открытые предложения о реализации запрещенных кормов и кормовых добавок для домашних животных гражданам через крупные интернет-магазины, такие как Wildberries и «Озон». При этом предложения о покупке в основном поступают с торговых интернет-площадок Беларуси.

«Указанная кормовая продукция поступает на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов, то есть без подтверждения качества и безопасности», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор утверждает, что на протяжении трех лет при проведении мониторинга многократно выявлял несоответствия в кормах и кормовых добавках европейских производителей – несоответствие заявленного на упаковке состава реальному, присутствие незарегистрированных ГМО-линий.

В ходе проведенных инспекций предприятий-производителей кормов для домашних животных установлено, что при производстве кормов не выдерживается необходимая температурная обработка сырья, из которого изготавливается корм, что, в свою очередь, несет риск заноса в Россию инфекционных заболеваний животных, широко распространенных в Европе.

В кормах зачастую отсутствует заявленный компонент или производится его замена на более дешевое сырье. Это подтверждают как лабораторные исследования ввозимой продукции, так и инспекции Россельхознадзора. Так, во время проверок 2021-2023 годов установлено, что при производстве вместо декларируемого мясного сырья используется пухо-перьевая мука, а вместо кролика - мясокостная мука с неизвестным составом.

«При производстве кормов для животных бесконтрольно используются ароматизаторы, красители и другие вспомогательные элементы», - утверждает Россельхознадзор.

Что касается безопасности и качества используемого сырья, то во время инспекции выявлялись факты использования сырья неизвестного происхождения, с истекшими сроками годности. Кроме этого, ряд европейских предприятий не осуществляет контроль за остатками антибактериальных и других лекарственных средств в используемом сырье.

В качестве растительных ингредиентов часто применяется сырье с содержанием ГМО.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
валюта курс
EUR 3.1246
USD 2.9226
RUB 3.6414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9226 -0.008
RUB 3.6414 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1440
USD 2.9160 2.9240
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0770
EUR/RUB 85.8000 114.5000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте