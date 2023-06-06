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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ВЫДЕЛИТ 1,5 МЛРД ГРИВЕНЬ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДОВ


10:00 07.06.2023

Правительство Украины выделит 1,5 млрд гривень для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривень для строительства новых магистральных водопроводов", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что это будут водопроводы Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица - Томаковка.

Водопроводы необходимы, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас происходит эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. 1500 домов подтоплены. В Херсоне развернуть три эвакуационных пункта. Привлекаются дополнительные силы ГСЧС.
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