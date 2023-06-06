Украинский вице-премьер Александр Кубраков и еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян во вторник во Львове подписали соглашение об участии Украины в программе ЕС "Механизм "Сообщение Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). Об этом сообщили Министерство Украины по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры и Европейская комиссия.

Соглашение позволит украинским предприятиям подавать заявки на финансирование от ЕС для проектов, которые представляют общий интерес в транспортной, энергетической и цифровой сферах и улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

"Это поможет Украине интегрироваться в единый рынок ЕС, будет способствовать росту, созданию рабочих мест и конкурентоспособности", – указывают в Еврокомиссии.

По словам Александра Кубракова, Киев сделает упор на развитии экспортной логистики на западных границах, в частности путем увеличения пропускной способности автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.

"Уже обсуждаем с европейскими партнерами реализацию шести первых проектных предложений. Подали заявления, уже в июне ожидаем результатов отбора", – добавил он.

Фонд Connecting Europe Facility был создан в 2014 году для финансирования панъевропейских инфраструктурных проектов. Со временем к направлениям работы CEF добавились также экологическая и цифровая трансформация.

Общий бюджет фонда на 2021-2027 годы превысил 33 миллиарда евро, сейчас там осталось около 21 млрд евро.

Финансирование проектов в рамках CEF предусматривает, что половину стоимости компенсирует страна-заявительница за счет собственных источников или международных финансовых организаций, а 50% финансирования обеспечивается программой.

В мае к Механизму "Сообщение Европы" присоединилась Молдова, став ее первым государством-участником из-за пределов ЕС.