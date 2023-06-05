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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИЗ БЮДЖЕТА ЕАЭС НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬСЯ $20 МЛН
12:09 06.06.2023
В результате изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, согласованных главами государств-членов на заседании Высшего Евразийского экономического Совета 25 мая, Евразийская экономическая комиссия получила новые полномочия по льготному финансированию многосторонних интеграционных проектов в промышленности из бюджета Союза. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на встрече с членами Белорусской торгово-промышленной палаты, заинтересованными предприятиями и госорганами республики.
«Со следующего года мы сможем субсидировать банкам часть процентных ставок по выданным кредитам. Бюджет будет формироваться из долевых взносов, поступающих от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, и составит порядка $20 млн в год. За пять лет это позволит профинансировать проекты общей стоимостью до $1 млрд», – рассказал Артак Камалян.
По словам министра ЕЭК, для запуска нового механизма сейчас разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации.
Отметив высокий профессионализм и конструктивный деловой подход представителей белорусского бизнеса при разработке финансовых документов, а также наличие в Беларуси целого ряда перспективных отраслевых проектов, Артак Камалян призвал бизнесменов страны активнее включаться в эту работу.
«Программа финансового содействия промышленной кооперации будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших стран, обеспечит малым и средним предприятиям доступ к новым технологиям, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом», – отметил Артак Камалян.
Как сообщает ЕЭК, со стороны представителей бизнес-сообщества на встрече озвучены вопросы условий предоставления преференций и льготных ставок при внедрении нового механизма финансирования, создания благоприятных условий для реализации интеграционных проектов, а также возможное наступление форс-мажорных обстоятельств.
Белорусская сторона предлагает предусмотреть участие всех финансовых организаций при подготовке и рассмотрении кооперационных проектов.
По ключевым актуальным вопросам бизнеса министр ЕЭК дал разъяснения, в рамках предстоящих экспертных консультаций работа по проекту Положения будет продолжена.
Встреча в Минске стала первой из серии запланированных рабочих встреч Артака Камаляна с представителями бизнеса и руководителями промышленных предприятий государств-членов. В ближайшее время конструктивное обсуждение нового механизма поддержки промкооперации продолжится.
Изменения в договор о Евразийском экономическом союзе в части наделения ЕЭК новыми полномочиями вступят в силу после их ратификации государствами Союза.
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