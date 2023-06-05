ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИЗ БЮДЖЕТА ЕАЭС НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ НАПРАВЛЯТЬСЯ $20 МЛН


12:09 06.06.2023

В результате изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, согласованных главами государств-членов на заседании Высшего Евразийского экономического Совета 25 мая, Евразийская экономическая комиссия получила новые полномочия по льготному финансированию многосторонних интеграционных проектов в промышленности из бюджета Союза. Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на встрече с членами Белорусской торгово-промышленной палаты, заинтересованными предприятиями и госорганами республики.

«Со следующего года мы сможем субсидировать банкам часть процентных ставок по выданным кредитам. Бюджет будет формироваться из долевых взносов, поступающих от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, и составит порядка $20 млн в год. За пять лет это позволит профинансировать проекты общей стоимостью до $1 млрд», – рассказал Артак Камалян.

По словам министра ЕЭК, для запуска нового механизма сейчас разрабатывается Положение о порядке отбора кооперационных проектов и оказания финансового содействия при их реализации.

Отметив высокий профессионализм и конструктивный деловой подход представителей белорусского бизнеса при разработке финансовых документов, а также наличие в Беларуси целого ряда перспективных отраслевых проектов, Артак Камалян призвал бизнесменов страны активнее включаться в эту работу.

«Программа финансового содействия промышленной кооперации будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших стран, обеспечит малым и средним предприятиям доступ к новым технологиям, а также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом», – отметил Артак Камалян.

Как сообщает ЕЭК, со стороны представителей бизнес-сообщества на встрече озвучены вопросы условий предоставления преференций и льготных ставок при внедрении нового механизма финансирования, создания благоприятных условий для реализации интеграционных проектов, а также возможное наступление форс-мажорных обстоятельств.

Белорусская сторона предлагает предусмотреть участие всех финансовых организаций при подготовке и рассмотрении кооперационных проектов.

По ключевым актуальным вопросам бизнеса министр ЕЭК дал разъяснения, в рамках предстоящих экспертных консультаций работа по проекту Положения будет продолжена.

Встреча в Минске стала первой из серии запланированных рабочих встреч Артака Камаляна с представителями бизнеса и руководителями промышленных предприятий государств-членов. В ближайшее время конструктивное обсуждение нового механизма поддержки промкооперации продолжится.

Изменения в договор о Евразийском экономическом союзе в части наделения ЕЭК новыми полномочиями вступят в силу после их ратификации государствами Союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
валюта курс
EUR 3.1337
USD 2.9306
RUB 3.6419
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1370
USD 2.9140 2.9220
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0760
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте