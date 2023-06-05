ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КАХОВСКАЯ ГЭС ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА, ЕЕ НЕВОЗМОЖНО ВОССТАНОВИТЬ - УКРГИДРОЭНЕРГО


10:59 06.06.2023

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

На 09:00 вторника уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

Отмечается, что неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для Запорожской АЭС.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", - отметили в Укргидроэнерго.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
валюта курс
EUR 3.1337
USD 2.9306
RUB 3.6419
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1370
USD 2.9140 2.9220
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0760
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте