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КАХОВСКАЯ ГЭС ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА, ЕЕ НЕВОЗМОЖНО ВОССТАНОВИТЬ - УКРГИДРОЭНЕРГО

10:59 06.06.2023 В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней. На 09:00 вторника уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления. Отмечается, что неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для Запорожской АЭС. "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", - отметили в Укргидроэнерго.