Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в апреле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 104,4%, по сравнению с мартом текущего года - 102%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечался значительный прирост цен производителей по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 8,3%.

При этом цены производителей по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» увеличились на 5,6%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,1%, в обрабатывающей промышленности – на 3,9%.