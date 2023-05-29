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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ С НАЧАЛА 2023 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,4%
16:05 29.05.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в апреле 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 104,4%, по сравнению с мартом текущего года - 102%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечался значительный прирост цен производителей по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 8,3%.
При этом цены производителей по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» увеличились на 5,6%, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,1%, в обрабатывающей промышленности – на 3,9%.
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