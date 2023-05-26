На базе ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 29-30 мая 2023 года состоятся пятьдесят седьмое заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка Российской Федерации и двадцать четвертое заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов договора о ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, 29 мая в ходе заседания Межбанковского валютного совета, которое пройдет с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, других представителей центральных банков двух стран, планируется обсудить экономическую ситуацию в Беларуси и России, итоги работы банковских систем двух стран в I квартале 2023 года, а также итоги проведенной центральными банками Беларуси и России самооценки регулирования банковского сектора на предмет соответствия Основополагающим принципам эффективного банковского надзора.

Кроме того, стороны рассмотрят ход реализации мероприятий союзных программ, разработанных в целях выполнения Основных направлений по реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы, а также проект соглашения между правительствами и центральными банками Беларуси и России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком.

30 мая состоится заседание Консультационного совета по валютной политике, в котором примут участие председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, заместитель председателя Центрального банка Армении Армен Нурбекян, председатель Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов, председатель Нацбанка Кыргызстана Кубанычбек Боконтаев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители регуляторов финансовых рынков стран ЕАЭС.

Участники заседания планируют обсудить текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в государствах – членах ЕАЭС, вопросы взаимного признания рейтингов, дальнейшие направления работы по формированию общего финансового рынка, требующие активизации.

Межбанковский валютный совет Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации создан в ноябре 1999 года. Основными задачами Совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств – членов договора о ЕАЭС является консультативно-совещательным органом. Его основная цель – координация валютной политики, в том числе выработка единых подходов и направлений курсовой политики. Первое заседание Совета состоялось в апреле 2012 года (на тот момент – Консультационный совет по валютной политике центральных (национальных) банков государств – участников Таможенного союза и Единого экономического пространства).