ЕАЭС готовится к выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров в электронном виде.

Как сообщает ЕЭК, подписанный главами государств Евразийского экономического союза 25 мая протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС выделяет правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ, сохраняя отдельные нормы в договоре.

Протокол подлежит дальнейшей ратификации и вступит в силу одновременно с новой редакцией правил выдачи лицензий и разрешений, подготовка проекта которых сейчас осуществляется Евразийской экономической комиссией.

«В условиях развития цифровизации экономик государств-членов такие решения способствуют снижению использования бумажных и электронных копий документов при выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров. Это, безусловно, упростит процедуры и окажет благотворное влияние на ведение бизнеса в ЕАЭС», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.