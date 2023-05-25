|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРОВ БУДУТ ВЫДАВАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
09:53 26.05.2023
ЕАЭС готовится к выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров в электронном виде.
Как сообщает ЕЭК, подписанный главами государств Евразийского экономического союза 25 мая протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС выделяет правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ, сохраняя отдельные нормы в договоре.
Протокол подлежит дальнейшей ратификации и вступит в силу одновременно с новой редакцией правил выдачи лицензий и разрешений, подготовка проекта которых сейчас осуществляется Евразийской экономической комиссией.
«В условиях развития цифровизации экономик государств-членов такие решения способствуют снижению использования бумажных и электронных копий документов при выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров. Это, безусловно, упростит процедуры и окажет благотворное влияние на ведение бизнеса в ЕАЭС», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
Курсы в банках
на 26.05.2023
Конвертация в банках
на 26.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте