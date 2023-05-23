Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в апреле 2023 года по сравнению с мартом 2023 года составил 100,4%, с декабрем 2022 года – 102,4%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 3,5%) и на продовольственные товары (на 2,9%). Цены на непродовольственные товары за этот период увеличились на 0,9%.

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 5%), Кыргызстане (на 3,7%) и в Беларуси (на 3,6%).

Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 3,8%) и Кыргызстане (на 2,6%), на платные услуги – в Беларуси (на 4,4%).