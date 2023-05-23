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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ДОПОЛНИЛА ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК УСЛОВИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА К ВОСЬМИ ТОВАРНЫМ ПОЗИЦИЯМ
15:36 23.05.2023
По инициативе Казахстана на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 22 мая Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок дополнены условиями производства к восьми новым товарным позициям.
Как сообщает ЕЭК, одобрены условия производства в отношении шести видов трансформаторов различной мощности, дезинфицирующих и дезинфекционных средств.
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, с учетом принятого решения правила уже содержат условия производства к 450 товарным наименованиям 15 отраслей промышленности.
«Помимо этого, теперь 276 товарных позиций допускаются к участию в госзакупках на основании сертификата СТ-1», – отметил министр ЕЭК.
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