|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПСКОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ КОНФИСКОВАЛИ ТОННУ БЕЛОРУССКОЙ ТАБАЧНОЙ КОНТРАБАНДЫ
14:51 23.05.2023
Сотрудники Псковской таможни обнаружили более тонны сигарет в фуре с твердым биотопливом.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ, машина ехала в Польшу из Москвы через МАПП Убылинка и везла пеллеты для отопительных котлов.
«Таможенники осмотрели авто с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах. В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тыс. пачек сигарет различных марок белорусского производства», - говорится в сообщении.
Общая стоимость табачной продукции превысила 7,5 млн российских рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2023
Курсы в банках
на 23.05.2023
Конвертация в банках
на 23.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте