Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Как сообщает ЕЭК, правила представляют собой наиболее востребованный документ в сфере обращения лекарственных средств. В этой связи положения правил актуализируются с учетом появления новых групп лекарственных препаратов, научных сведений в области фармакологии и фармаци́и, практического опыта государств-членов.

Решением Совета расширен и унифицирован понятийный аппарат правил регистрации в отношении новых групп лекарственных препаратов, созданных на основе применения высоких технологий. Выделены три новые группы лекарственных препаратов: препараты генной терапии, соматоклеточные лекарственные препараты, препараты тканевой инженерии.

Принятие таких изменений позволит оптимизировать процессы вывода на рынок ряда препаратов, обеспечивающих реализацию прорывных технологий при лечении ранее неизлечимых заболеваний человека.