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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СОВЕТ ЕЭК ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ И ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЗДЕЛИЙ
18:09 22.05.2023
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил протокол о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза, предусматривающий расширение перечня медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках Союза (пункт 11 статьи 4 соглашения).
Как сообщает ЕЭК, протокол разработан по предложениям стран Евразийского экономического союза с учетом практики применения нормативных правовых актов в этой сфере.
Документ предусматривает, что не подлежат регистрации все медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования; медицинские изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента; произведенные для экспорта; представляющие собой укладки, наборы, комплекты и аптечки, укомплектованные в соответствии с законодательством государства-члена из зарегистрированных медицинских изделий и лекарственных препаратов и предназначенные для обращения на территории этого государства.
Протокол будет направлен на проведение внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
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