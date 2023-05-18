ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА БУДЕТ ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В БАЗУ ДАННЫХ СТАТИСТИКИ ДОХОДОВ ОЭСР


11:25 19.05.2023

Украина стала 121-й страной, которая подает информацию в базу данных статистики доходов Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней в Украине классифицированы в соответствии с категориями доходов ОЭСР и стандартного шаблона с 2012 года и до 2021 года.

В частности, данные содержат соотношение различных категорий налогов к ВВП, к общей сумме поступлений. База данных находится по ссылке. Информация ежегодно будет обновляться соответствующими данными за предыдущий год.

"Глобальная база доходов предоставляет сопоставимые данные об уровне налогообложения, налоговой структуре и изменениях в поступлениях от отдельных налогов во времени для подавляющего большинства стран мира", - пояснили в министерстве и отметили, что база данных ОЭСР является крупнейшим открытым источником данных о доходах стран.

База данных о доходах является важной для проведения налоговой политики и в вопросах международного сотрудничества, а также взаимного обучения по мобилизации внутренних доходов.

Офис Организации экономического сотрудничества и развития начал свою работу в Киеве с 1 марта и будет работать ориентировочно до 2026 года. Основной задачей офиса будет координация совместной работы по направлению восстановления Украины.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2023
валюта курс
EUR 3.1734
USD 2.9333
RUB 3.6629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0071
USD 2.9333 -0.0024
RUB 3.6629 +0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1480 3.1640
USD 2.9080 2.9220
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0830
EUR/RUB 85.5000 115.4000
USD/RUB 79.2000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте