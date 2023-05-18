|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА БУДЕТ ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В БАЗУ ДАННЫХ СТАТИСТИКИ ДОХОДОВ ОЭСР
11:25 19.05.2023
Украина стала 121-й страной, которая подает информацию в базу данных статистики доходов Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней в Украине классифицированы в соответствии с категориями доходов ОЭСР и стандартного шаблона с 2012 года и до 2021 года.
В частности, данные содержат соотношение различных категорий налогов к ВВП, к общей сумме поступлений. База данных находится по ссылке. Информация ежегодно будет обновляться соответствующими данными за предыдущий год.
"Глобальная база доходов предоставляет сопоставимые данные об уровне налогообложения, налоговой структуре и изменениях в поступлениях от отдельных налогов во времени для подавляющего большинства стран мира", - пояснили в министерстве и отметили, что база данных ОЭСР является крупнейшим открытым источником данных о доходах стран.
База данных о доходах является важной для проведения налоговой политики и в вопросах международного сотрудничества, а также взаимного обучения по мобилизации внутренних доходов.
Офис Организации экономического сотрудничества и развития начал свою работу в Киеве с 1 марта и будет работать ориентировочно до 2026 года. Основной задачей офиса будет координация совместной работы по направлению восстановления Украины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2023
Курсы в банках
на 19.05.2023
Конвертация в банках
на 19.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте