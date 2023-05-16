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ЕЭК УСТАНОВИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШОКОЛАДУ И КАКАО-ПРОДУКТАМ


13:28 16.05.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии 15 мая внесла изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции» в рамках реализации изменений № 3, утвержденных решением Совета комиссии от 25 ноября 2022 года № 173, в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам.

Как сообщает ЕЭК, программа дополнена четырьмя позициями. В частности, намечена разработка межгосударственного стандарта «Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» (ответственный разработчик – Российская Федерация). Будет пересмотрен ГОСТ 34383-2018 «Шоколадная, кондитерская и жировая глазури и массы для формования. Общие технические условия» (ответственный разработчик – Республика Беларусь).

Также планируется пересмотреть ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические условия» и внести изменения в ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия» (ответственный разработчик по этим стандартам – Российская Федерация).

Решение коллегии ЕЭК позволит урегулировать вопросы по установлению единых идентификационных признаков шоколадной глазури в названном техрегламенте и разработать единую терминологическую основу для всех групп кондитерских изделий.
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